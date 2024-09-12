



В Австралии ввели закон против преступлений на почве ненависти

Австралийское правительство ввело новый закон относительно преступлений на почве ненависти.



Он предусматривает уголовные наказания, включая тюремное заключение, для лиц, которые совершают преступления против расы, пола, этнического происхождения, религии или сексуальной ориентации человека.



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Соответствующий закон был принят на фоне роста количества инцидентов на почве ненависти из-за войны между Израилем и ХАМАСом.



"Ни один австралиец не должен подвергаться преследованиям из-за того, кем он является или во что верит. Мы гордимся тем, что живем в ярком, многокультурном и разнообразном сообществе, которое мы должны защищать и укреплять", - сказал генпрокурор Марк Дрейфус.