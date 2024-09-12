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Джордж Мартин объяснил, почему тянет с книгой "Ветры зимы"
12.09.2024 22:30 Алина Груднева

Джордж Мартин объяснил, почему тянет с книгой "Ветры зимы"

Автор "Песни льдя и пламени" Джордж Мартин написал лишь несколько страниц к долгожданной книге "Ветры зимы".

Писатель объяснил это тем, что у него не было времени и сил.

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Поклонники ждут эту книгу уже 13 лет, но, судя по всему, в ближайшее время автор их не порадует.

"Писать было трудно, и хотя я написал несколько новых страниц как для "Ветров зимы", так и для продолжения "Пламя и крови", телевизионные проекты "съели" большое количество моего времени. Некоторые были приятными — как вот "Рыцарь семи королевств" или "Темные ветры", но большинство наоборот", — признался Мартин.

По словам писателя, его подкосил коронавирус. Также он много времени уделял фестивалям и съемкам сериала. Кроме того, желание работать над книгой отбила смерть близкого друга.

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