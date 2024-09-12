



Мусульманская Албания откроет торговое представительство в Иерусалиме

Премьер-министр Албании Эди Рама сообщил президенту Израиля Ицхаку Герцогу, что его страна откроет торговое представительство по связям в Иерусалиме.



"Это решение знаменует собой существенное улучшение прочных отношений между двумя странами и является символом глубокой дружбы между двумя народами", — заявил Герцог, согласно сообщению его офиса.



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Герцог — первый президент Израиля, посетивший страну с мусульманским большинством.

