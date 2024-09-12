Мусульманская Албания откроет торговое представительство в Иерусалиме
Премьер-министр Албании Эди Рама сообщил президенту Израиля Ицхаку Герцогу, что его страна откроет торговое представительство по связям в Иерусалиме.
"Это решение знаменует собой существенное улучшение прочных отношений между двумя странами и является символом глубокой дружбы между двумя народами", — заявил Герцог, согласно сообщению его офиса.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Герцог — первый президент Израиля, посетивший страну с мусульманским большинством.