



В музее Нью-Йорка уволены трое сотрудников за куфии

Художественный музей Ногучи в Нью-Йорке (The Noguchi Museum) уволил троих сотрудников за то, что те нарушили обновленный дресс-код.



Работники надели куфию, прийдя на работу.



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В прошлом месяце музей обновил политику, запрещающую сотрудникам носить что-либо, выражающее "политические послания, лозунги или символы".



"Хотя мы понимаем, что целью ношения этой одежды было выражение личных взглядов, мы признаем, что такие выражения могут непреднамеренно оттолкнуть определенные слои нашей разнообразной аудитории", - пояснили в музее.