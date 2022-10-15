



Технологии будущего: новый автомобиль очищает воздух от СО2

Команда студентов TU/ecomotive из Технологического университета Эйндховена разработала автомобиль, который улавливает углекислый газ.



Машина под названием Zem хранит CO2 в специально разработанных фильтрах.



Как сообщает CNN, этот концепт-кар - единственный прототип в своем роде. В машину встроено устройство, которое сохраняет больше углекислого газа, чем выделяет.



У авто есть два фильтра, через которые во время движения проходит воздух. Углекислый газ "прилипает" к специальной крупинке внутри фильтра.



Фильтры необходимо периодически очищать, и студенты придумали зарядную станцию, из которой можно извлечь СО2. Потом его можно использовать для производства другого топлива.



"В будущем технология улавливания углерода может быть модернизирована на существующих транспортных средствах и поможет бороться с некоторыми выбросами от одного миллиарда легковых автомобилей, которые в настоящее время курсируют по дорогам мира", - заявили разработчики концепта.



