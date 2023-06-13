



SpaceX запустила израильский спутник ImageSat – видео

ImageSat International (ISI), крупнейшая космическая компания Израиля, запустила свой спутник RUNNER-1 рано утром во вторник на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии в рамках своих усилий по созданию национальной космической программы Чили.



Спутник был запущен на орбиту на борту ракеты SpaceX Falcon 9 и является последним аппаратом, который ImageSat отправил в космос через шесть месяцев после запуска EROS-C3.



RUNNER-1, разработанный ImageSat и аэрокосмической фирмой Terran Orbital, представляет собой спутник дистанционного зондирования, который используется для получения изображений и видеозаписи. Он дополняет существующую авионику Terran Orbital, а также интегрирует электронно-оптическую систему полета ImageSat.



Используя дистанционное зондирование, наземное управление и искусственный интеллект, RUNNER-1 сможет быстро обнаруживать и анализировать информацию. Это можно использовать для обнаружения стихийных бедствий, угроз безопасности, изменения климата и многого другого.

Оказавшись на орбите, он станет краеугольным камнем Sistema Nacional Espacial, подающего надежды национального космического агентства Чили.



“Чили провела тендер на создание национальной космической программы, а не на покупку одного или двух спутников”, – пояснил Шломо Инди, вице-президент ISI по космическим программам и глава отдела разработки программного обеспечения. “ISI помогло выиграть тендер то, что мы поняли концепцию. Потому что речь идет не об одном, двух или трех спутниках. Речь идет об экосистеме”.



Экосистема включает в себя передачу технологий, академическую подготовку, образование и многое другое.



Это только начало обязательств компании по оказанию помощи в космической программе Чили. В ближайшие годы за спутником RUNNER-1, известным в Чили как FASat Delta, последуют другие спутники RUNNER, которые уже получили обозначения FASat Echo1 и FASat Echo2.



ImageSat работает уже более 20 лет и стал ведущим игроком в индустрии частной спутниковой связи. С момента основания компания вывела на орбиту сотни спутников наблюдения.