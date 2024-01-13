



РФ представила 1,5-тонную бомбу ФАБ-1500-М54 с модулем управления УМПК

Россия представила управляемую авиабомбу ФАБ-1500 с модулем управления УМПК во время демонстрации на оборонно-промышленном комплексе корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области, сообщает "Милитарный". Делегация, возглавляемая министром обороны РФ Сергеем Шойгу, представила управляемую авиабомбу ФАБ-1500-М54.



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Полное название бомбы - ПБК 500У СПБЭ-К - дает представление о ее характеристиках. ПБК означает "кассетная скользящая бомба", "500" - калибр и вес 540 килограммов, "У" - управляемая бомба, а СПБЭ-К - самонаводящийся боевой элемент. Название "Дрель" было выбрано первоначальными разработчиками в НПО "Базальт", так как бомба изначально предназначалась для пробития верхних, менее защищенных частей основных боевых танков (ОБТ).



Как и базовая версия ПБК-500У, "Дрель", скорее всего, использует инерциальную систему наведения (ИНС), дополненную спутниковыми системами коррекции GPS и ГЛОНАСС. Такая пассивная система наведения исключает необходимость прямого контакта с целью до или после пуска, что считается важным для безопасности атакующего самолета. Бомба работает по принципу точного наведения на цель. В зависимости от задачи бомба может оснащаться различными кассетными или моноблочными боеголовками.



При подлете к цели ПБК-500У СПБЭ-К "Дрель" выбрасывает на парашюте 15 суббоеприпасов, предназначенных для эффективного пробивания брони и обороны противника. Утверждается, что бомба оснащена тепловыми датчиками, позволяющими обнаруживать "холодные" цели, например, танки с выключенными двигателями. Кроме того, в бомбу встроена система распознавания, позволяющая отличать вражеские машины от дружественных.



Ключевой особенностью бомбы Drel является встроенный механизм самоуничтожения. В случаях, когда бомба не попадает в цель, она запрограммирована на самоуничтожение, что сводит к минимуму риск сопутствующего ущерба. Кроме того, сообщается, что бомба обладает определенной устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы и радиолокационного обнаружения.



Планерная кассетная бомба, такая как PBK-500U SPBE-K, сочетает в себе элементы планерной и кассетной бомб. Планерные бомбы предназначены для сброса с расстояния и скольжения к цели, что позволяет размещать их вне зоны действия вражеской обороны. С другой стороны, кассетные боеприпасы выпускают множество мелких взрывчатых веществ, нацеленных на различные цели, такие как бронетехника, скопления людей или радиолокационные станции.



Поскольку планерная бомба не требует вхождения самолета в зону действия ПВО противника за счет элементов самонаведения СПБЭ-К, в качестве носителей СПБЭ-К ПБК-500У предполагается использовать различные советские и российские самолеты, в том числе МиГ-29К, МиГ-29СМТ, МиГ-35, Су-24М, Су-25СМ, Су-25СМ3, Су-30, Су-30СМ, Су-33, Су-34, Су-35, Су-57, Ту-22М3М, Ту-95МСМ и Ту-160М2.