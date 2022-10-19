



Революция в мире диет: Перенос бактерий от худых к людям с избыточным весом

Новое израильское исследование может произвести революцию в мире диет - вместо подсчета калорий или голодания между приемами пищи можно будет передавать бактерии от худых людей к людям с избыточным весом, добиваясь сброса лишних килограммов.



Профессор Эран Сегаль из Института Вейцмана, руководитель этого исследования в интервью для 12-го канала израильского ТВ объяснил, как именно это работает.



В исследовании уже приняли участие более 10 000 человек, и, по словам профессора Сегала, его цель - "выявить болезни до их возникновения, чтобы мы могли вмешаться и предотвратить их".



Интересный феномен был установлен в ходе более крупного исследования, посвященного ранней диагностике болезней. Идея заключается в том, что еще до появления симптомов болезни, она проявляется на всевозможных молекулярных уровнях, которые не видны глазу - и именно поэтому исследовали очень большую группу из более чем 10 000 здоровых людей.



Сегаль говорит: "Проведены генетические исследования, измерения популяций бактерий, тысяч молекул в крови, сердечно-сосудистой системы, печени, сна, питания и т.д. Мы фактически пытаемся определить признаки, которые мы видим у людей до того, как начнутся болезни, и у нас уже есть довольно много открытий в этом контексте".



Интересное открытие, сделанное в ходе исследования, касается склонности к ожирению и риска развития диабета. Профессор Сегаль объясняет: "Мы обнаружили группу бактерий, которые при наличии определенных мутаций, вероятно, производят некие вещества, которые могут вызвать склонность к ожирению или диабету. Мы поняли это, проанализировав информацию о 10 000 участниках, и мы действительно определили бактерии, которые с определенной мутацией встречаются у людей с избыточным весом - по сравнению с теми, у кого нет мутации, они встречаются у худых людей", - говорит профессор Сегал.



"Может оказаться, что у нас с вами разница в кишечных бактериях такова, что я буду вырабатывать больше энергии и калорий из той же пищи, которую мы с вами едим, и может оказаться, что я буду набирать больше веса из той же пищи по сравнению с вами", объясняет Сегаль. Он говорит: “Мы попытались понять, означает ли это что можно будет переносить бактерии от людей с нормальным весом к людям с избыточным весом - и тогда они смогут похудеть”.

Сегаль говорит: "Это может стать одним из новых методов терапии избыточного веса, а также многих других проблем".