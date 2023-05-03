



Разоблачены десятки новостных сайтов, созданных чат-ботами с ИИ

NewsGuard разоблачил 49 новостных веб-сайтов, управляемых анонимными источниками, в частности, чат-ботами с искусственным интеллектом. Об этом сообщает Bloomberg.



NewsGuard зафиксировал, как чат-боты генерировали ложную информацию для публикуемых материалов. Некоторые сайты имеют названия, похожие на известные СМИ, например News Live 79 и Daily Business Post, другие содержат советы по образу жизни или сплетни о знаменитостях.



При этом информация о том, что сайты обновляют содержимое с помощью чат-ботов с искусственным интеллектом, таких как ChatGPT от OpenAI Inc. и, вероятно, Google Bard от Alphabet Inc., способных генерировать подробный текст на основе простых пользовательских подсказок, была скрыта.



Большинство проанализированных сайтов – так называемые “фермы контента” – веб-сайты низкого качества, которыми управляют анонимные источники. На них публикуются материалы с целью привлечь как можно больше рекламы. Такие веб-сайты функционируют по всему миру и выходят на нескольких языках, включая английский, португальский, тагальский и тайский.



NewsGuard – журналистский и технологический инструмент, задачей которого является оценка степени доверия к новостным сайтам и информации и устранение дезинформации в сети. Рейтинги доверия NewsGuard для новостных сайтов базируются на девяти критериях, касающихся журналистской практики источника. Следовательно, на основе этих критериев каждому сайту присваивается "оценка доверия" от 0 до 100 и общий рейтинг, который может быть красного цвета (ненадежный) или зеленого (заслуживает доверия).

