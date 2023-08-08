



Разгадана тайна, как египтяне перемещали камни для пирамид

Без современных технологий, таких как подъемные краны, сложно представить, как в древние времена удавалось транспортировать и складывать огромные плиты. Но ка сообщает The Daily Star, международная группа археологов считает, что, возможно, загадка разгадана.



Египтяне могли перевозить гигантские камни в Гизу через приток реки Нил.



Команда археологов отправила пять образцов окаменевшей почвы из Гизы во французскую лабораторию. Исследователи искали признаки пыльцы и растительности, которые, как правило, встречаются в районе самой длинной реки на африканском континенте.



Усилия не были напрасными. Удалось подтвердить существование Хуфу — водного пути, который позволяем древним египтянам перевозить крупные составные блоки пирамид.



"Меня это заинтересовало потому, что так удалось подтвердить, что строительные материалы перевозили по воде", — рассказала геолог Хадер Шейша в интервью журналистам.



Без этого притока Нилла, было невозможно построить столь впечатляющие древние конструкции. Приток Хуфу высох примерно к 600 г. до н.э., спустя 2000 лет после того, как пирамиды построили.



Но хотя это уже давно прошло, Шейша считает, что такое открытие может привести исследователей к раскрытию новых секретов древних египтян.



По ее словам, узнав больше об окружающей среде, можно решить часть загадки, связанной с египетскими пирамидами.



Проведение работ по поиску притока Нилла было инспирировано подсказкой, которая содержалась в древнем папирусном свитке, найденном вблизи Красного моря.



В древнем документе сообщалось о том, что некий чиновник по имени Мерер перевозил известняк вверх по Нилу в Гизу.



