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Прорыв: обнаружена ранее неизвестная галактика
07.02.2024 01:22 Алина Груднева

Прорыв: обнаружена ранее неизвестная галактика

Ученые обнаружили ранее неизвестную карликовую галактику на кадрах космического телескопа James Webb. 

По данным Phys.org, она получила название PEARLSDG.
 
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По словам астрономов, она не взаимодействует с соседней галактикой, а также не образует новых звезд. 
 
"Такие типы изолированных карликовых галактик мы раньше не встречали. Тот факт, что мы видим этот объект, помогает нам усовершенствовать наши теории о том, как такие галактики формируются", - пояснил Тим Карлтон из университета штата Аризона.

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