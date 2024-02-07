



Прорыв: обнаружена ранее неизвестная галактика

Ученые обнаружили ранее неизвестную карликовую галактику на кадрах космического телескопа James Webb.



По данным Phys.org, она получила название PEARLSDG.



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По словам астрономов, она не взаимодействует с соседней галактикой, а также не образует новых звезд.



"Такие типы изолированных карликовых галактик мы раньше не встречали. Тот факт, что мы видим этот объект, помогает нам усовершенствовать наши теории о том, как такие галактики формируются", - пояснил Тим Карлтон из университета штата Аризона.