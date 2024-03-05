



Практически все соцсети в мире столкнулись с глобальным сбоем

Днем, 5 марта, практически во всех популярных социальных сетях произошел глобальный сбой по всему миру.



Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Downdetector.



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"Легли" по неизвестной причине следующие социальные сети и сайты: Facebook, Instagram, Х, YouTube, сервисы Google, WhatsApp, ТикТок, T-Mobile, Threads, Discord, Gmail, Valorant, Oculus, Pokémon Go, Snapchat, Verizon, AT&T, Spectrum, Comcast, Amazon, Honeywell, Microsoft Teams, Reddit и другие.



Как сообщалось ранее, акции Meta начали резко падать из-за глобального сбоя в работе соцсетей.