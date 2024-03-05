Новости » Наука и Технологии
Акции Meta начали рушиться из-за сбоя: неполадки также в YouTube и TikTok
05.03.2024 17:55 Алина Груднева

Акции Meta начали рушиться из-за сбоя: неполадки также в YouTube и TikTok

Акции Meta, материнской компании Facebook и Instagram, начали резко падать из-за глобального сбоя в работе соцсетей.

Как сообщалось ранее, пользователи не могут войти в свои аккаунты и прогрузить ленты.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Также наблюдается сбой в работе YouTube, TikTok и WhatsApp. Причина пока что неизвестна. Администраторы соцсетей уже уведомлены о проблеме и работают над ее устранением.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы