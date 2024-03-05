



Акции Meta начали рушиться из-за сбоя: неполадки также в YouTube и TikTok

Акции Meta, материнской компании Facebook и Instagram, начали резко падать из-за глобального сбоя в работе соцсетей.



Как сообщалось ранее, пользователи не могут войти в свои аккаунты и прогрузить ленты.



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Также наблюдается сбой в работе YouTube, TikTok и WhatsApp. Причина пока что неизвестна. Администраторы соцсетей уже уведомлены о проблеме и работают над ее устранением.

