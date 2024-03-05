



Пользователи массово ринулись в Telegram из-за глобального сбоя в соцсетях

В мессенджере в Telegram на фоне глобального сбоя по всему миру в работе социальных сетях за час зарегистрировались миллионы пользователей.



Об этом сообщил владелец соцсети Павел Дуров.



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Он похвастался, что его мессенджер оказался более надежным, чем популярные сервисы, которые подверглись сбою.



"У нас примерно в 1000 раз меньше штатных сотрудников, чем у Meta, но нам удается быстрее запускать новые функции и внедрять инновации", — отметил Дуров.



Ранее сообщалось, что возможной причиной глобального сбоя в работе соцсетей и многих популярных сайтов стало повреждение подводных кабелей в Красном море из-за действий йеменских хуситов.