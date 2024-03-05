Новости » Наука и Технологии
Пользователи массово ринулись в Telegram из-за глобального сбоя в соцсетях
05.03.2024 19:23 Алина Груднева

Пользователи массово ринулись в Telegram из-за глобального сбоя в соцсетях

В мессенджере в Telegram на фоне глобального сбоя по всему миру в работе социальных сетях за час зарегистрировались миллионы пользователей.

Об этом сообщил владелец соцсети Павел Дуров.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Он похвастался, что его мессенджер оказался более надежным, чем популярные сервисы, которые подверглись сбою. 

"У нас примерно в 1000 раз меньше штатных сотрудников, чем у Meta, но нам удается быстрее запускать новые функции и внедрять инновации", — отметил Дуров.

Ранее сообщалось, что возможной причиной глобального сбоя в работе соцсетей и многих популярных сайтов стало повреждение подводных кабелей в Красном море из-за действий йеменских хуситов.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы