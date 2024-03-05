



Названа возможная причина глобального сбоя в работе соцсетей

Глобальный сбой в работе социальных сетей по всему миру мог произойти из-за повреждения интернет-магистрали в Красном море в результате продолжающихся атак, совершаемых йеменскими хуситами.



Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.



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Речь идет о подводных кабелях, которые обеспечивают работу глобального интернета и телекоммуникаций, о повреждении которых стало известно ранее.



Интернет-магистраль соединяет Европу, Азию и Африку. По данным компании HGS Global Communication Limited, эти кабели обеспечивали 25% трафика, проходящего через Красное море.



"Первоначальный анализ показал, что поврежденные сегменты кабелей находятся в южной части Красного моря, подпадают под юрисдикцию Йемена", - отметили в компании.



Тем временем, спикер Meta подтвердил сбой в работе Facebook и Instagram. Причину пока что устанавливают. Администрация соцсетей обещает устранить неполадки в ближайшее время.



Что примечательно, ранее йеменские хуситы попытались дистанцироваться от причастности к повреждению подводных кабелей в Красном море. Они заявили, что это не их рук дело.

