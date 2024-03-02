



Повреждение подводных кабелей в Красном море: хуситы нашли "крайних"

Йеменские хуситы вновь попытались дистанцироваться от причастности к повреждению подводных кабелей в Красном море.



С соответствующими оправданиями выступил их "министр транспорта".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Активность военных кораблей США и Великобритании против Йемена вызвала повреждения", -оправдался представителей хуситов.



За несколько дней до этого стало известно, что в результате очередной атаки хуситов были повреждены четыре подводных кабеля связи, которые обеспечивают коммуникацию между Европой, Африкой и Азией. Хуситы тут же сказали, будто они не при чем.