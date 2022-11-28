



Ожидается дефицит самых востребованных моделей iPhone премиум-класса

На фоне массовых акций протеста из-за COVID-ограничений в Чжэнчжоу ожидается дефицит почти 6 миллионов единиц iPhone Pro в этом году.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По его словам, по производству может ударить забастовка рабочих в ключевом производственном центре Apple Inc.

Источник утверждает, что ситуация на заводе является нестабильной, потому оценка потерь может измениться.

Все зависит от того, как быстро компания Foxconn Technology Group сможет вернуть людей на сборочные конвейеры.

По данным издания, завод Foxconn производит подавляющее большинство iPhone 14 Pro и Pro Max, которые в этом году являются одними из самых востребованных моделей Apple.