



Новый суперкомпьютер запущен Nvidia в Израиле

Суперкомпьютер Israel-1 AI компании Nvidia запущен на два месяца раньше запланированного срока.



Компьютер представляет собой большой скачок в развитии возможностей технологий искусственного интеллекта.



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По сути, успехи Nvidia в создании суперкомпьютера Israel-1 AI означают значительный шаг вперед в обеспечении доступности мощного ИИ и демонстрируют потенциал инноваций, способных оказать положительное влияние на различные аспекты нашей повседневной жизни и отраслей промышленности в глобальном масштабе.

