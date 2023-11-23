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Новый суперкомпьютер запущен Nvidia в Израиле
23.11.2023 05:30 MIGnews.com

Новый суперкомпьютер запущен Nvidia в Израиле

Суперкомпьютер Israel-1 AI компании Nvidia запущен на два месяца раньше запланированного срока.

Компьютер представляет собой большой скачок в развитии возможностей технологий искусственного интеллекта.

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По сути, успехи Nvidia в создании суперкомпьютера Israel-1 AI означают значительный шаг вперед в обеспечении доступности мощного ИИ и демонстрируют потенциал инноваций, способных оказать положительное влияние на различные аспекты нашей повседневной жизни и отраслей промышленности в глобальном масштабе.
 

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