



Наводнения в Ливии открыли давно исчезнувшие части древнего города

Руины древнегреческого города были обнаружены после того, как наводнение смыло землю, покрывавшую бывшее поселение.



Старые здания были обнаружены на археологическом памятнике Кирене (Ливия) после того, как эта территория была разрушена проливными дождями, вызванными штормом "Даниэль". В результате ливня прорвало две плотины, расположенные недалеко от города Дерна, что привело к гибели почти 11 000 человек и смыло большую часть обломков, скрывавших постройки.



Древний город был основан на средиземноморском побережье Ливии в 631 г. до н.э. переселенцами с греческого острова Тера в Эгейском море. В IV веке до н.э. он был одним из самых значительных городов, затем его захватили римляне, после чего он пострадал от землетрясения.





После того как древний город был заброшен, его заново открыли в XVIII веке, а затем включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди наиболее значимых достопримечательностей города - бани, храмы, памятники греческим богам и амфитеатр.

