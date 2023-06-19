



NASA готовит миссию на астероид за 10 квадриллионов долларов

Американское космическое агентство NASA на 5 октября назначило старт долгожданной космической миссии к массивному астероиду Психея, богатому металлами. Об этом говорится в сообщении NASA.



Изначально запуск должен был состояться в августе 2022 года, однако его отложили из-за проектных и организационных проблем.



Расположенный на расстоянии 280 миллионов миль астероид Психея был обнаружен в 1852 году итальянским астрономом Аннибале де Гаспарисом. Он вращается вокруг Солнца между орбитами Марса и Юпитера.



Считается, что этот астероид состоит преимущественно из железа, никеля, золота и других редких металлов и его диаметр составляет около 225 км.



По мнению астрономов, Психея может представлять собой металлическое ядро формируемой планеты, потерявшей свои каменистые наружные слои из-за сильных столкновений во время раннего развития Солнечной системы.



Считается, что стоимость Психеи может достигать 10 тысяч квадриллионов долларов, что превышает суммарную экономику нашей планеты.