



На Марсе установили рекорд по производству кислорода

Экспериментальный прибор "MOXIE" (Mars Oxygen ISRU Experiment), установленный на марсоходе Perseverance от NASA, достиг нового рекорда по производству кислорода, сообщает Futurism .



"Мы получили отличные результаты. Это была самая рискованная попытка, которую мы предпринимали»", - заявил Майкл Герт, главный конструктор MOXIE и заместитель директора департамента исследований Обсерватории Хейстака Массачусетского технологического института.



В этом месяце в течение 58 минут MOXIE достигла скорости по производству кислорода на Марсе в примерно 12 грамм кислорода в час, что почти вдвое больше, чем ожидалось.



Отмечается, что инструмент NASA работает, закачивая марсианский воздух в резервуар, а затем с помощью электрохимического процесса вырывает атом кислорода из каждой молекулы углекислого газа. Процесс не без риска, поскольку твердый побочный продукт углерода может скапливаться внутри устройства.



В течение 2021 года MOXIE семь раз проводил одночасовые эксперименты, даже во время суровой марсианской зимы.



В настоящее время ученые надеются построить на Земле прототипы, способные производить достаточно кислорода для человеческой миссии на Марс.

