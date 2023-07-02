



На Марсе может появиться вода: прогноз ученых

Ученые не исключают вероятности того, что на Марсе в будущем появится вода.



Результаты исследования обнародованы в журнале Science alert.



По словам исследователей, уже давно научный мир ломает голову над каналами на Красной планете, похожие на овраги в Антарктиде, образующиеся, как правило, из-за таяния ледников.



Согласно результатам нового исследования, проведенного при помощи моделирования, вода в определенных условиях действительно может стать причиной образования таких глубоких образований на поверхности.



К такой мысли их подтолкнул угол наклона оси планеты. Модель температуры и циркуляции продемонстрировали, что он достигает 35 градусов, плотность атмосферы приводит к кратковременному нагреву поверхности выше точки замерзания.



Ученые пришли к выводу, что такой температуры вполне достаточно, чтобы растопить часть снега и льда, которые есть на Красной планете.



"Наше исследование показывает, что глобальное распространение оврагов лучше объясняется существованием жидкой воды в последний миллион лет. Вода объясняет распределение оврагов по высоте так, как CO2 не может. Это означает, что Марс смог создать жидкую воду в достаточном объеме, чтобы разрушить каналы в течение последнего миллиона лет, что совсем недавно по шкале геологической истории Марса", — пояснил планетолог из Калифорнийского технологического института Джей Диксон.