



Марсоход Ingenuity завершил свою миссию из-за повреждения

Миссия марсохода Ingenuity на Красной планете досрочно завершена из-за повреждений.



По данным NASA, у аппарата повреждены одна или несколько лопастей несущего винта..



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Глава агентства Билл Нельсон отметил, что марсоход пролетел выше и дальше, чем когда-либо можно было себе представить.



"Историческое путешествие Ingenuity — первого воздушного летательного аппарата на другой планете — подошло к концу. Он сделал невозможное возможным", - сказано в сообщении.