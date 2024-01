Марсоход Ingenuity завершил свою миссию из-за повреждения

Миссия марсохода Ingenuity на Красной планете досрочно завершена из-за повреждений.



По данным NASA, у аппарата повреждены одна или несколько лопастей несущего винта..



Глава агентства Билл Нельсон отметил, что марсоход пролетел выше и дальше, чем когда-либо можно было себе представить.



"Историческое путешествие Ingenuity — первого воздушного летательного аппарата на другой планете — подошло к концу. Он сделал невозможное возможным", - сказано в сообщении.

NOW: An update on our Ingenuity #MarsHelicopter, which reached the end of its mission after 72 (of an expected five) flights. Listen in. https://t.co/pzrY2m9o50 pic.twitter.com/AeWtRzdeqi