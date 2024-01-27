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Марсоход Ingenuity завершил свою миссию из-за повреждения
27.01.2024 04:35 Алина Груднева

Марсоход Ingenuity завершил свою миссию из-за повреждения

Миссия марсохода Ingenuity на Красной планете досрочно завершена из-за повреждений.

По данным NASA, у аппарата повреждены одна или несколько лопастей несущего винта..

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Глава агентства Билл Нельсон отметил, что марсоход пролетел выше и дальше, чем когда-либо можно было себе представить.

"Историческое путешествие Ingenuity  — первого воздушного летательного аппарата на другой планете — подошло к концу. Он сделал невозможное возможным", - сказано в сообщении.

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