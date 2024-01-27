Марсоход Ingenuity завершил свою миссию из-за повреждения
Миссия марсохода Ingenuity на Красной планете досрочно завершена из-за повреждений.
По данным NASA, у аппарата повреждены одна или несколько лопастей несущего винта..
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Глава агентства Билл Нельсон отметил, что марсоход пролетел выше и дальше, чем когда-либо можно было себе представить.
"Историческое путешествие Ingenuity — первого воздушного летательного аппарата на другой планете — подошло к концу. Он сделал невозможное возможным", - сказано в сообщении.
NOW: An update on our Ingenuity #MarsHelicopter, which reached the end of its mission after 72 (of an expected five) flights. Listen in. https://t.co/pzrY2m9o50 pic.twitter.com/AeWtRzdeqi— NASA (@NASA) January 25, 2024