



Курение сигарет действительно вызывает психические заболевания

Связь между курением сигарет и психическими заболеваниями хорошо известна уже давно, но теперь ученые задумались над тем, чем именно вызвана эта связь, пишет Futurism.



В новом исследовании ученые из датского Орхусского университета нашли убедительные доказательства того, что курение сигарет действительно может привести к развитию психических расстройств. В ходе анализа ученые использовали данные гигантского британского биобанка — в общей сложности были изучены генетические материалы более 350 000 человек.



В ходе исследования ученые отследили результаты лечения людей, которые пристрастились к курению еще в подростковом возрасте. Исследователи обнаружили, что их часто не госпитализировали из-за психических расстройства, пока им не исполнилось минимум 30 лет. На первый взгляд ученые обнаружили убедительные доказательства гипотезы о том, что курение в действительности может привести к различным психическим расстройствам: от депрессии до биполярного расстройства.



Исследователи также обнаружили, что большинство курильщиков имели генетические маркеры, известные как "гены, связанные с курением". Теперь ученые полагают, что эти гены в действительности могут определить, кто из людей предрасположен к курению и кто может быть восприимчив к развитию психических заболеваний в будущем.



Результаты исследования свидетельствуют о том, что люди, которые имели эти гены, но не имели саму вредную привычку, с меньшей вероятностью подвергались риску развития психических расстройств в сравнении с теми, кто носил гены и курил. Ранее ученые не совсем понимали эту связь, однако в новом исследовании ученые смогли показать, что риск начала курения приводит к увеличению риска развития психических расстройств.



По словам Спида, однако из теорий предполагает, что никотин подавляет всасывание нейромедиатора серотонина в мозгу. Другая теория предполагает, что курение может вызывать воспаление в мозге, которое в долгосрочной перспективе повреждает части мозга, что может привести к различным расстройствам психики.

