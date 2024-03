Китай успешно запустил спутник-ретранслятор, готовясь к миссиям на Луне

Китай запустил спутник-ретранслятор, который обеспечит связь между Землей и Луной для будущих миссий в рамках исследования спутника нашей планеты.



По данным Xinhua, ракета-носитель Long March-8 со спутником "Цюэцао-2" стартовала с космодрома Венчан 20 марта.



Аппарат в итоге успешно был выведен на орбиту. Китай планирует в рамках первой лунной миссии доставить на Землю образцы грунта с Южного полюса Луны.



Вторая миссия доставит на Луну 23 научных аппарата. В рамках третьей миссии будет исследоваться техническая возможность строительства базы на Луне.

La nuit dernière, la Chine a envoyé son nouveau satellite relai lunaire, Queqiao 2, sur sa trajectoire pour rejoindre son objectif.

Plus grand, plus lourd, plus performant que le premier relai Queqiao, il supportera les missions chinoises sur la surface lunaire, dont Chang'E 6 pic.twitter.com/s2kvUhFvCk