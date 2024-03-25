



Китай разработал новый уникальный БПЛА: в чем его особенность

Китай разработали уникальный военный беспилотник, который способен делиться на шесть отдельных частей в полете.



По данным gjhnfkf Business Insider, этот дрон сможет изменить ситуацию на поле боя.



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Беспилотник разработали ученые из Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики. Дрон имеет одну лопасть.



"Основным преимуществом является возможность запутать реакцию систем противовоздушной обороны. При обнаружении беспилотников системы противовоздушной обороны разворачивают ресурсы, пропорциональные угрозе. Если эта угроза внезапно растет, это позволяет перегрузить развернутые ресурсы противовоздушной обороны", - сказано в сообщении.

