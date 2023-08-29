



Израильский стартап разработал AI, который займет ваше место на совещаниях







Израильская стартап-компания timeOS разработала персональный искусственный интеллект, который может участвовать в совещаниях вместо приглашенных или сопровождать их на встрече в качестве личного помощника.



Стартап-компания timeOS (ранее - Magical) выпустила персональный искусственный интеллект, который может участвовать в рабочих встречах в качестве личного помощника и даже заменять приглашенных, если они не явились на встречу.



Искусственный интеллект присоединяется к участникам совещания, на которых не присутствует пользователь сервиса, и представляет его. Присоединившись к встрече, система сообщает остальным участникам о том, по какой причине ее оператор не пришел на встречу и что она делает вместо него. Во время встречи AI декодирует ее содержание независимо от того, на каком языке она ведется - иврите или английском. В конце встречи она подводит итог, выделяя главное, и создает задачи на последующие действия, исходя из того, что было сказано на встрече. Каждая задача в резюме приписывается соответствующему участнику, который отвечает за ее выполнение.



Если пользователь сервиса хочет принять участие в совещании, но опаздывает к началу или вынужден уйти до его окончания, он может попросить AI заменить его и подвести итоги за ту часть, на которой он не присутствовал. Можно также вызывать AI в качестве помощника, сопровождающего его на совещании, где участник присутствует, при этом искусственный интеллект будет возьмет на себя роль персонального помощника.



Технология компании, timeAI, наслаивается поверх других рабочих программ и напоминает пользователю о необходимости выполнить действия в нужное время и одним щелчком мыши. Например, она напомнит о необходимости поделиться с участниками совещания кратким содержанием встречи и даже поможет написать последующее сообщение в электронном письме для обмена с участниками, как будто его написал сам пользователь. После этого система автоматически синхронизирует и назначит задачи, возникшие в ходе встречи, непосредственно в различные организационные программы, включая Notion, Asana и Monday.com.



Кроме того, пользователи могут обратиться к интерфейсу чат-бота, который связан с историей встреч и дневником пользователя, и запросить информацию обо всем, что было сказано, упомянуто или решено в рамках встреч и задач пользователя.



Попробовать timeOS можно бесплатно в качестве плагина для Chrome или непосредственно через сайт по ссылке: https://timeos.ai. Пользователь может добавить свой AI на будущие встречи или активировать помощника во время встречи. Также можно изменить имя ИИ и определить, как он будет отображаться на совещании.



Для разработки технологии был обучен ряд существующих моделей AI, включая модели, которые разрабатывает компания timeOS, использовалась система OpenAI's Whisper, идентифицирующая содержание дискурса на разных языках, и GPT4. Для уточнения модели персонально для пользователя модель перекрестно ссылается на информацию из истории резюме предыдущих встреч, которые проводил пользователь. Для сохранения конфиденциальности участников встречи и организаций, которые они представляют, информация, полученная в ходе встречи, доступна только самому пользователю. Передаваемая в компанию информация об использовании продукта не включает в себя содержимое встреч и анонимизируется, чтобы не ассоциироваться с конкретным пользователем.























