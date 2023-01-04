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Израильский наноспутник квантовой связи выведен на орбиту
04.01.2023 21:07 Алина Груднева

Израильский наноспутник квантовой связи выведен на орбиту

Новый наноспутник TAU-SAT3, разработанный Тель-Авивским университетом, запущен на орбиту ракетой SpaceX Falcon 9.

Запуск состоялся на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии.

20-сантиметровый аппарат является первым израильским наноспутником, созданным для продвижения исследований в области оптической и квантовой связи из космоса.

Он будет вращаться вокруг Земли на высоте 550 километров течение примерно в течение пяти лет, чтобы провести несколько научных миссий. TAU-SAT3 будет посылать сигналы оптической и радиосвязи на наземную станцию, установленную на крыше здания Тель-Авивского университета.

Наноспутник оснащен оптическим устройством длиной всего несколько сантиметров и имеет на борту аккумуляторы компании Epsilor, которые будут обеспечивать его энергией на протяжении всего времени, проведенного на орбите.

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