Израильский наноспутник квантовой связи выведен на орбиту

Новый наноспутник TAU-SAT3, разработанный Тель-Авивским университетом, запущен на орбиту ракетой SpaceX Falcon 9.



Запуск состоялся на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии.



20-сантиметровый аппарат является первым израильским наноспутником, созданным для продвижения исследований в области оптической и квантовой связи из космоса.



Он будет вращаться вокруг Земли на высоте 550 километров течение примерно в течение пяти лет, чтобы провести несколько научных миссий. TAU-SAT3 будет посылать сигналы оптической и радиосвязи на наземную станцию, установленную на крыше здания Тель-Авивского университета.



Наноспутник оснащен оптическим устройством длиной всего несколько сантиметров и имеет на борту аккумуляторы компании Epsilor, которые будут обеспечивать его энергией на протяжении всего времени, проведенного на орбите.

#TAU-SAT3 nanosatellite was successfully launched yesterday aboard @SpaceX's #Falcon9 vehicle, the first Israeli satellite to test the reliability of super-secure quantum & optical communications from #space. It is fully designed, developed & built at TAU: https://t.co/8feVUoPufL pic.twitter.com/gNt9pPD2fl