



Израильские стартапы покажут военные разработки в Лондоне

Военные разработки 35 израильских компаний будут выставлены на конференции по оборонным технологиям DSEI, которая состоится на этой неделе в Лондоне.



По данным министерства обороны, среди них представят свою продукцию семь стартапов, которые являются частью программы INNOFENSE.



"Израильская оборонная промышленность воплощает технологический прогресс, креативность и смелые инновации, которые сочетают в себе богатый опыт в использовании передовых технологий, что помогает ЦАХАЛу защищать безопасность государства", - сказал бригадный генерал Яир Кулас.



Уточняется, что гендиректор минобороны настойчиво добивался включения стартапов в выставку на конференции.