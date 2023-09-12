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Израильские стартапы покажут военные разработки в Лондоне
12.09.2023 17:24 Алина Груднева

Израильские стартапы покажут военные разработки в Лондоне

Военные разработки 35 израильских компаний будут выставлены на конференции по оборонным технологиям DSEI, которая состоится на этой неделе в Лондоне.

По данным министерства обороны, среди них представят свою продукцию семь стартапов, которые являются частью программы INNOFENSE.

"Израильская оборонная промышленность воплощает технологический прогресс, креативность и смелые инновации, которые сочетают в себе богатый опыт в использовании передовых технологий, что помогает ЦАХАЛу защищать безопасность государства", - сказал бригадный генерал Яир Кулас.

Уточняется, что гендиректор минобороны настойчиво добивался включения стартапов в выставку на конференции.

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