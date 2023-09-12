Израильские стартапы покажут военные разработки в Лондоне
Военные разработки 35 израильских компаний будут выставлены на конференции по оборонным технологиям DSEI, которая состоится на этой неделе в Лондоне.
По данным министерства обороны, среди них представят свою продукцию семь стартапов, которые являются частью программы INNOFENSE.
"Израильская оборонная промышленность воплощает технологический прогресс, креативность и смелые инновации, которые сочетают в себе богатый опыт в использовании передовых технологий, что помогает ЦАХАЛу защищать безопасность государства", - сказал бригадный генерал Яир Кулас.
Уточняется, что гендиректор минобороны настойчиво добивался включения стартапов в выставку на конференции.