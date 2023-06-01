



Из-за изменений климата рыбы мигрируют к полюсам – исследование

Из-за изменения климата рыбы вынуждены мигрировать ближе к северному и южному полюсам – таким образом они спасаются от потепления воды в океане. Ученые считают, что из-за этого может пострадать биологическое разнообразие и рыбная отрасль. Об этом пишет Phys.org.



Исследователи из Университета Глазго проанализировали данные о 115 видах рыб, обитающих во всех основных частях океана, и обнаружили, что морские рыбы реагируют на повышение температуры воды. Они уплывают на полюса или спускаются в глубины океана. Температура воды оказывает влияние на метаболизм, рост и размножение рыб. К тому же у них есть определенный диапазон комфортных для жизни показателей окружающей среды.



Также ученые определили, что изменения климата в семь раз интенсивнее оказывают влияние на морских жителей, чем на животных на суше. В последнее столетие глобальное потепление оказало значительное влияние на морские экосистемы. Поэтому отдельные виды рыб вообще исчезли из некоторых мест. Морские рыбы могут адаптироваться и изменять аспекты своей биологии, чтобы приспособиться к более теплым условиям. Однако во многих случаях смена места жительства может быть единственным способом выжить.



Европейский космический корабль Cryosat отследил около 200 тысяч ледников и обнаружил, что они потеряли 2720 миллиардов тонн льда за 10 лет из-за изменения климата. Это 2% их общей массы. Ученые также обнаружили, что теплая вода проникает внутрь ледника Судного дня в Антарктиде и ускоряет его таяние . Если он растает, это поднимет уровень Мирового океана более полуметра и дестабилизирует соседние ледники, а это, в свою очередь, может привести к повышению уровня Мирового океана на три метра.

