



Искусственный интеллект приведет к сокращению числа работников

Искусственный интеллект приведет к тому, что в ближайшие пять лет многие компании будут нанимать меньше сотрудников, сообщила компания Adecco Group в новом исследовании, подчеркивающем потрясения, которые искусственный интеллект принесет на рабочие места.



Около 41 % руководителей высшего звена ожидают сокращения штата из-за технологий искусственного интеллекта, говорится в отчете Adecco, основанном на опросе руководителей 2 000 крупных компаний по всему миру.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Генеративный ИИ, который может создавать текст, фотографии и видео в ответ на открытые запросы, вызвал как надежды на то, что он сможет устранить повторяющиеся задачи, так и опасения, что он сделает некоторые профессии устаревшими.



Технологические компании, включая мировых гигантов Google и Microsoft, в последние месяцы начали волну увольнений, поскольку они переключили свое внимание на такие системы, как ChatGPT от OpenAI и чат-бот Gemini от Google.



Исследование Adecco является одним из крупнейших по теме ИИ и следует за исследованием Всемирного экономического форума 2023 года, в котором говорится, что 25 % компаний ожидают, что ИИ приведет к сокращению рабочих мест, а 50 % ожидают, что технология создаст новые роли.



Но хотя большинство руководителей высшего звена, опрошенных Adecco, считают, что ИИ меняет правила игры, подавляющее большинство утверждает, что они не достигли достаточного прогресса в освоении этой технологии.



"Почти все рабочие места так или иначе будут затронуты искусственным интеллектом", - сказал Reuters генеральный директор Adecco Денис Мачуэль. ИИ может стать убийцей рабочих мест, а может и их создателем".



"Десять лет назад существовал большой страх, что многие рабочие места будут уничтожены цифровыми технологиями, в то время как на самом деле цифровая индустрия создала множество рабочих мест", - сказал он. "Мы считаем, что баланс между рабочими местами, созданными искусственным интеллектом, и рабочими местами, уничтоженными им, будет сбалансированным".



По словам Мачуэля, компаниям необходимо подготовиться к переменам, обучив свой персонал работе с ИИ, а не нанимать специалистов со стороны.

