



Иран продемонстрировал новейший БПЛА Kaman 19

Kaman 19 - это особая разработка иранских военных техников, которая предназначена для радиоэлектронной борьбы против различных типов техники и вооружения. БПЛА может нарушать работу радаров и электронных систем.



Иранцы заявляют, что машина оснащена специальным двигателем и летает на больших высотах. По сути это - разведчик и “глушилка”.



Он прекрасно себя показал во время учений иранской армии в 2023 году и успешно вывел из строя воздушные системы в ходе операции радиоэлектронной борьбы.



Он также способен наземно нарушать связь вражеских дронов с их наземными станциями управления и вызывать электронные сбои в работе атакующих дронов, чтобы они могли взять под свой контроль.

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Размеры и вес Kaman 19 по сравнению с другими беспилотниками относительно небольшие. В серии “Kaman” до сих пор были выпущены Kaman 12 и Kaman 22. В частности Kaman 12 - это первая модель иранского боевого дрона.





