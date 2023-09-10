



Голландский сейсмолог предупредил о сильном землетрясении за 10 дней





Голландский сейсмолог Франк Хугербвиц написал на своей странице в Twitter в начале сентября: "Сегодня происходит два планетарных сближения Меркурия и Венеры, а также лун Юпитера и Урана. - 6 сентября произойдет еще одно сближение Меркурия и Венеры. В ближайшее время, между 5 и 7 сентября, ожидается сильное землетрясение". Действительно, 8 сентября в 23:11 произошло землетрясение в Марокко.



Today two planetary #conjunctions with #Mercury and #Venus converge with two #lunar conjunctions with #Jupiter and #Uranus. On 6 Sep another convergence with Mercury and Venus occurs. I expect a clustering of stronger tremors from approx. 5 to 7 Sep. pic.twitter.com/3MPWLdPbhx — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) September 4, 2023

В результате землетрясения, обрушившегося на город Марракеш и другие города Марокко, погибло более 2 тыс. человек, тысячи получили ранения. Национальный центр исследований и технических наук, расположенный в Рабате, заявил, что магнитуда землетрясения достигла 7 баллов по шкале Рихтера.Около двух недель назад Хугербиц опубликовал свои предупреждения, написав о "землетрясении, которое может достигнуть 8 баллов по шкале Рихтера из-за совмещения Земли с двумя планетами - Марсом и Нептуном, а также геометрии Луны с этими двумя звездами". Он предсказал сильную сейсмическую активность в зависимости от уровня тектонического напряжения.Предупреждения голландского ученого вызвали панику во всем мире, особенно после того, как его предсказания сбывались неоднократно, причем самое критическое и точное из них было опубликовано им всего за три дня до разрушительного землетрясения в Турции 6 февраля.