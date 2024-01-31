



Глава Сил обороны Эстонии: РФ глушит спутниковые сигналы в ЕС

Россия глушит спутниковые сигналы в Европе, которыми пользуются авиакомпании, смартфоны и системы вооружения.



По данным Bloomberg, такое мнение выразил командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем.



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По его словам, помехи в системах навигации в Балтийском регионе усилились с прошлого года.



"Кто-то является причиной этого, и мы думаем, что это Россия. Я думаю, они учатся и тестируют", - отметил он.



Херем не исключил, что GPS россияне могут глушить с кораблей в Балтийском море.



"Россия продемонстрировала свои возможности радиоэлектронной борьбы в других местах, а не только в Украине и странах Балтии. Они определенно довольно сильны в этом", - считает он.