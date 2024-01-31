Новости » Наука и Технологии
Глава Сил обороны Эстонии: РФ глушит спутниковые сигналы в ЕС
31.01.2024 11:32 Алина Груднева

Глава Сил обороны Эстонии: РФ глушит спутниковые сигналы в ЕС

Россия глушит спутниковые сигналы в Европе, которыми пользуются авиакомпании, смартфоны и системы вооружения.

По данным Bloomberg, такое мнение выразил командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По его словам, помехи в системах навигации в Балтийском регионе усилились с прошлого года. 

"Кто-то является причиной этого, и мы думаем, что это Россия. Я думаю, они учатся и тестируют", - отметил он.

Херем не исключил, что GPS россияне могут глушить с кораблей в Балтийском море. 

"Россия продемонстрировала свои возможности радиоэлектронной борьбы в других местах, а не только в Украине и странах Балтии. Они определенно довольно сильны в этом", - считает он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы