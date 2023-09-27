



Galaxy Buds2 Pro - любителям и профессионалам

Samsung расширяет возможности LE Audio, включая более захватывающую запись звука на смартфонах, более четкое звучание на ПК и теперь совместное воспроизведение звука на телевизорах для большего числа людей



Компания Samsung Electronics объявила о выпуске новых обновлений программного обеспечения для Galaxy Buds2 Pro и телевизоров Samsung Smart TVs, изменяющих восприятие звука на еще большем количестве подключенных устройств. Новые обновления расширяют возможности LE Audio для телевизоров Samsung с технологией трансляции звука Auracast, позволяя передавать насыщенный и сложный звук на близлежащие Bluetooth-устройства.



LE Audio, передовой аудиостандарт Bluetooth, расширяет спектр аудиовозможностей, обеспечивая более сложное и насыщенное звучание, которое не только обеспечивает более качественное звучание музыки, но и позволяет пользователям делиться звуком с другими людьми. Будучи пионером в области инновационных технологий, Samsung использует новые функции LE Audio, которые еще больше расширяют возможности восприятия звука, включая функцию 360 Audio Recording, позволяющую пользователям смартфонов Galaxy записывать звук на видео именно так, как они его слышат, без использования профессионального оборудования. Кроме того, избранные устройства Galaxy Book3 обеспечивают кристально чистое звучание с улучшенной задержкой - идеальное решение для погружения в игры и использования мультимедиа.







А теперь, благодаря технологии вещания аудио Auracast для Galaxy Buds2 Pro и Samsung 2023 Neo QLED 8K и 2023 MICRO LED, которая начнет распространяться через обновления программного обеспечения с сентября этого года, Samsung вновь повышает уровень и расширяет возможности подключения не только мобильных устройств, но и бытовой техники. С помощью Auracast пользователи могут превратить свое устройство в общую радиостанцию, способную вещать на все подключенные устройства. Благодаря использованию новой технологии LE Audio можно подключить несколько комплектов наушников к телевизору, в то время как ранее можно было подключить не более двух устройств. Auracast открывает множество потенциальных вариантов использования и возможностей для дальнейшего применения устройств - от дополненного или вспомогательного прослушивания в театре или лекционном зале для тех, кто хочет лучше слышать, до обмена плейлистом со смартфона во время пробежки с друзьями и даже поддержки нескольких языков без устройств перевода путем передачи различных языковых интерпретаций по разным каналам.



"Являясь новатором в широком спектре электронных устройств - от смартфонов до носимых устройств, от телевизоров до бытовой техники, - компания Samsung занимает уникальное положение, позволяющее нам извлекать выгоду из предоставления более бесшовных и расширенных возможностей", - сказал Джунхо Парк, вице-президент и руководитель группы планирования продуктов Galaxy Ecosystem, бизнес MX компании Samsung Electronics. "LE Audio - это прекрасный пример, демонстрирующий нашу приверженность идее подключенного опыта во всей нашей линейке устройств, а также то, как Samsung внедряет новые возможности и технологии, которые объединяют их все вместе".



Но наушники Galaxy Buds2 Pro, как выяснилось, используют не только обыкновенные пользователи, но и профессионалы. Райан Бенджамин Теддер — американский певец, автор песен и композитор, вокалист поп-рок группы OneRepublic использует Galaxy Buds2 Pro для переосмысления песни "Counting Stars".



В честь десятилетнего юбилея хита "Counting Stars" трехкратный обладатель премии "Грэмми", автор песен, продюсер и фронтмен группы OneRepublic Райан Теддер использовал Galaxy Buds2 Pro от Samsung для доработки ремастированной версии песни, которая вышла в последние дни.



«Когда я нахожусь в студии и слушаю такие песни, как "Counting Stars", я слышу их на профессиональных колонках. Как только я начал переосмысливать эту песню, мне стало необходимо выйти из студии и получить опыт слушателя", - сказал Теддер. "Используя свои Galaxy Buds2 Pro, я смог просмотреть все версии песни именно так, как ее услышат наши поклонники, и я уверен, что слушатели полюбят эту переосмысленную версию так же сильно, как и я".



Galaxy Buds2 Pro созданы для любителей и создателей музыки и оснащены профессиональным Hi-Fi 24-битным звуком, обеспечивающим высокий динамический диапазон и кристально чистое разрешение звука. Новый бесшовный кодек Samsung (SSC HiFi) и новый коаксиальный 2-полосный динамик - обязательные условия для передачи данных без пауз и для более насыщенного звука. Кроме того, слушатели могут настроить пользовательский эквалайзер через приложение Galaxy Wearable для индивидуального восприятия звука. Активное шумоподавление делает прослушивание еще более захватывающим, а когда пользователям необходимо помнить об окружающей обстановке, функция Ambient Sound позволяет прислушаться к внешнему миру без ущерба для качества звука.



Galaxy Buds2 Pro - от профессионалов индустрии, таких как Райан Теддер, до обычных слушателей - обеспечивают все, что люди ищут в беспроводных аудиосистемах. Эргономичный дизайн Galaxy Buds2 Pro - маленькие, легкие, удобно сидящие в ухе - позволяют пользователям брать их с собой куда угодно и наслаждаться музыкой, звонками и развлечениями.





"Ремастер песни "Counting Stars" Райана Теддера с использованием Galaxy Buds2 Pro от Samsung является примером стремления Universal Music Group for Brands использовать силу музыки и культуры. Это партнерство демонстрирует безграничные возможности, которые открываются, когда творчество встречается с передовыми технологиями", - сказала Наоми МакМахон, исполнительный директор по стратегическому маркетингу и глобальным партнерствам UMG.



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