



Этот израильский БПЛА "стоит 10 дронов" в разведке

Предоставление израильским военным нового дрона "Спарк", разработанного фирмами Rafael и Aeronautics, позволит улучшить разведку с воздуха в координации с наземными силами для эффективного выполнения задач в боевых условиях.



По данным ЦАХАЛа, он будет поставлен на вооружение 144-й эскадрилье ВВС.



Дрон "Спарк" считают пятым поколением беспилотных технологий. В ВВС, описывая его преимущества, отметили, что по своим разведывательным возможностям он "превосходит 10 различных БПЛА".



Возможность гибкого и адаптируемого управления этим дроном является одной из многих инновационных особенностей продукта. С его помощью наземные войска смогут принимать решения на поле боя в режиме реального времени и, вероятно, сократить время, необходимое для действий против вражеских целей.





