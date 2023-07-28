



Древний императорский театр нашли в Риме: на его месте будет отель

Руины театра Нерона, императорского театра, упоминаемого в древнеримских текстах, были обнаружены под садом будущего отеля Four Seasons, в нескольких шагах от Ватикана, пишет The Guardian.



Театр, как оказалось, был расположен на месте нынешнего сада Палаццо делла Ровере.



Палаццо занимает целый квартал Рима вдоль улицы Виа делла Кончилиационе, ведущей к площади Святого Петра. Археологи обнаружили мраморные колонны и штукатурку, украшенную золотыми листами. Среди находок есть не только руины, но и стеклянные цветные кубки 10 века и разнообразные керамические изделия.



Предметы старины передадут в музей, а руины театра после завершения всех исследований будут засыпаны. На месте театра планируют открыть гостиницу к юбилею Ватикана в 2025 году, когда в Рим съедутся около 30 млн туристов и паломников.

