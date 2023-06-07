



Дома plug-and-play изменят строительную отрасль

Дома plug-and-play, изготовленные за пределами площадки, а затем просто собранные на месте, представляют собой радикальное переосмысление бизнеса по строительству домов и предлагают большую скорость, предсказуемость и устойчивость.

Ами Авраами и Амит Халлер, два израильских предпринимателя в области высоких технологий, которые занялись недвижимостью в Силиконовой долине после кризиса ипотечных кредитов 2008 года, представляли строительство домов как хорошо скоординированную симфонию. Вот почему они основали Veev .“Мы пришли из-за пределов индустрии недвижимости, и это заставило нас задать много вопросов о том, почему она была такой линейной и фрагментарной”, – говорит Авраами.“Генподрядчик приводит субподрядчиков. Если один субподрядчик не закончил свою работу, другой не может выполнять свою работу. Это было очень переходным и проблематичным”.Последней каплей стало то, что они купили проект, который был готов к строительству, но получение разрешения заняло еще год, и за этот период смета строителей взлетела с 800 000 до 2,2 миллиона долларов.“Цены на пиломатериалы не изменились, зарплаты не изменились. Очевидно, что-то работало не так”, – говорит Авраами.Они с Халлером видели только два способа получить прибыль – увеличить продажную цену или сократить расходы за счет снижения качества – и не хотели делать ни того, ни другого. В мире высоких технологий у них было больше возможностей для производства высококачественного продукта по более низкой цене, например, производство в Китае.“Но в сфере недвижимости все делается на месте, и вы зависите от субподрядчиков”, – говорит Авраами.Бизнесмены основали Veev в январе 2009 года, чтобы изменить сферу жилищного строительства “не ради разрушения, а потому, что так диктовал рынок”. Они оттачивали свой подход почти 15 лет, запустив свое последнее предприятие B2B 17 мая.“Veev был не революционным, а скорее эволюционным, поскольку мы постоянно открывали новые процессы для повторного изобретения”, – говорит Авраами.Первым открытием стала легкая сталь (LGS), которую можно складывать на машине для формирования рамы в качестве альтернативы дереву. Поскольку лишь немногие американские компании использовали LGS и немногие субподрядчики знают, как с ним работать, мы решили сделать это сами”, – говорит Авраами. Следующим революционным открытием стала высокоэффективная поверхность (HPS) как альтернатива гипсокартону. HPS, универсальное покрытие с наногранулами, устойчивое к микробам, запахам, пыли, потертостям, царапинам и пятнам, покрывает все внутренние и наружные поверхности дома Veev, будь то штукатурка, дерево, камень, кирпич или плитка. LGS и HPS недешевы, но они легче, прочнее и экологичнее, чем древесина и гипсокартон, с почти нулевыми отходами, объясняет Авраами.Еще одним аспектом, уменьшающим углеродный след проекта, является отсутствие резки материалов на месте, что обычно требует грузовиков для вывоза отходов.“Мы также устанавливаем фотоэлектрические системы в наших домах”, – говорит Авраами. “Наша цель – получить дома с нулевым потреблением энергии”.Даже фундамент был переосмыслен: вместо сильно загрязняющего окружающую среду цемента Veev укрепляет свои дома 8-футовыми стальными сваями в земле.“В настоящее время мы более чем на 50 процентов лучше, чем отраслевой стандарт с точки зрения углеродного следа, потому что у нас почти нет отходов материалов. HPS – это перерабатываемый материал, и мы можем использовать его для стен, дверей, кухонных шкафов”, – сказал он.У компании есть дополнительные планы, такие как системы сточных вод, в ее будущей дорожной карте. “Это вопрос стоимости и спроса; вопрос внесения корректировок здесь и там”. Вся подготовка осуществляется на заводе Veev по производству цифровых материалов в северной Калифорнии. Каждая стеновая панель обрамлена, изолирована и оснащена механической, электрической, сантехнической, противопожарной защитой и операционной системой Veev Digital Home.Использование цифровых чертежей позволяет проверить состояние стеновых панелей и напольных покрытий, а также полностью закрыть и обшить их до прибытия на место для быстрой установки – примерно в четыре раза быстрее, чем стандарт строительной отрасли, – что значительно снижает затраты.“Это не только перенос строительства за пределы площадки; это больше не строительство”, – говорит Дафна Акива, присоединившаяся к Veev в качестве соучредителя 13 лет назад. “Это производство и сборка как устройство, которое приходит к вам домой, и все, что вам нужно сделать, это подключить его”.Авраами добавляет, что подход компани отличается от модульного строительства, которое также быстрее, чем строительство на месте, но использует традиционные материалы и методы и никогда не пользовалось успехом в Соединенных Штатах.Цена такого дома будет конкурентоспособной по сравнению с домами традиционной постройки из-за коэффициента эффективности.“Если мы продаем по цене 450 долларов за квадратный фут, это конкурентоспособно, но создание такого качества, которое мы строим, обошлось бы другим разработчикам в 600 долларов за квадратный фут. Мы делаем это в четыре-пять раз быстрее и качественнее”, – говорит глава компании.