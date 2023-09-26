Новости » Наука и Технологии
ChatGPT получил ряд полезных обновлений
26.09.2023 04:35 Алина Груднева

ChatGPT получил ряд полезных обновлений

Популярный чат-бот ChatGPT получил ряд обновлений, которые могут понравиться многим пользователям.

Американская компания OpenAI "научила" его распознавать изображения, видеть, слышать и разговаривать.

В частности, разработчики дали ChatGPT пять голосов, которые можно выбрать на свое усмотрение. 

Более того, теперь у "слышащего" чат-бота можно что-либо спрашивать через микрофон. Функция распознания картинок также является весьма полезной. Например, можно что-то сфотографировать и попросить у нейросети совета.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы