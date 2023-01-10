



Быстрый радиовсплеск показал, что Млечный Путь более пуст, чем ожидалось

Изучая сигнатуру FRB из соседней галактики, астрономы обнаружили, что в Млечном Пути гораздо меньше вещества, чем ожидалось.



FRB – это всплески радиосигналов из глубокого космоса, которые длятся всего миллисекунды. Некоторые из них представляют из себя один импульс, другие повторяются случайным образом или периодически. Что именно вызывает их, остается невыясненным, но с момента первого обнаружения в 2007 году были зарегистрированы сотни случаев FRB.



Для нового исследования, опубликованного в The Astrophysical Journal, астрономы изучили FRB, впервые обнаруженный в марте 2022 года с помощью Deep Synoptic Array DSA в Калифорнии. Он был прослежен до галактики на расстоянии около 163 миллионов световых лет, и, зная это расстояние и направление, откуда он пришел, команда смогла измерить, насколько сильно рассеялся сигнал, прежде чем он достиг обсерватории.



Это, в свою очередь, позволяет астрономам определить, сколько вещества встретилось радиосигналам на их пути. При этом исследователи смогли рассчитать, сколько материи содержится в окологалактической среде Млечного Пути CGM – ореоле пыли и газа, который окружает всю нашу галактику.



Ученые подсчитали, что масса CGM Млечного Пути меньше 100 миллиардов Солнц – намного легче, чем ожидалось. На самом деле, в сочетании со всей обычной материей в остальной части галактики, общая масса Млечного Пути составляет менее 60% от средней массы галактик.



Команда исследователей считает, что это подтверждение предыдущей гипотезы о том, что материя часто выбрасывается из галактик благодаря целому ряду процессов, таких как звездные ветры, сверхновые звезды и массивные черные дыры.



“Эти результаты убедительно подтверждают сценарии, предсказанные моделированием формирования галактик, когда процессы обратной связи вытесняют материю из гало-галактик”, – объяснил Викрам Рави, ведущий автор исследования. “Это имеет фундаментальное значение для формирования галактик, посредством чего материя направляется в галактики и выбрасывается из них циклами”.



В долгосрочной перспективе дополнительная обсерватория DSA будет состоять из 2000 тарелок. Это позволит обнаружить гораздо больше FRB, что даст УЧЕНІМ больше шансов найти ответ на загадку, а также СОВЕРШИТЬ другие открытия.