



Библейский ковчег завета может быть спрятан в эфиопской церкви – видео

Ковчег Завета, в котором хранились Скрижали с заповедями, согласно еврейской традиции и Библии, был утерян в веках. Покрытый золотом ковчег, украшенный золотым венком, когда-то находился в Первом Храме до того, как Храм разрушила вавилонская армия в 587 году до нашей эры. Хотя в записях не упоминается о его судьбе, маловероятно, чтобы такой священный и драгоценный предмет исчез незамеченным.



Если реликвия пережила разрушение, то где Ковчег находится сегодня?



Исследователи придерживаются двух мнений относительно его местонахождения. Одни из них полагают, что ковчег был перевезен в Вавилон и уничтожен, в то время как другие утверждают, что он остался в пределах храма, но позже был перемещен и спрятан в другом месте. Местоположение Ковчега Завета остается загадкой, ответ на которую ученые, искатели приключений, раввины и энтузиасты ищут уже более 2000 лет.



Камень необычной формы, обнаруженный несколько лет назад в руинах древнего храма недалеко от Иерусалима, позволяет предположить, что это может быть тот самый "великий камень", на котором покоился Ковчег Завета со Скрижалями.



С другой стороны, значительное число исследователей Библии предполагают, что последним местом нахождения ковчега является церковь в Эфиопии. Они утверждают, что он был тайно перевезен туда из Израиля во время правления иудейского царя Манассии (697–642 гг. до н. э.) и оставался там спрятанным в течение 3000 лет, тщательно охраняемый девственными монахинями.

На протяжении тысячелетий местонахождение ковчега, который, как говорят, обладает магической силой и несет смерть тем, кто прикасается к нему, было тайной. Эфиопские христиане утверждают, что Ковчег Завета находится в часовне в небольшом городке Аксум, куда, по их мнению, он прибыл почти три тысячелетия назад под присмотром группы монахинь, которым запрещено покидать часовню до конца жизни.В сообщении Fox News говорится, что в церкви Богоматери Марии Сионской в ​​Аксуме хранится одна из самых вожделенных библейских реликвий в мире, в том числе Десять заповедей и "посох чудес" Аарона.Многочисленные исследователи Торы убеждены, что Ковчег Завета был тайно перевезен из своего первоначального места под Храмовой горой в Африку евреями, изгнанными из Израиля во время правления Манассии. После его исчезновения появилось множество теорий о его местонахождении, включая затопление в Галилейском море, сокрытие под фундаментом Храмовой горы, передачу американцам и все более поддерживаемое утверждение о его присутствии в Эфиопии.Согласно Библии, евреи создали Ковчег Завета в Синайской пустыне после выхода из Египта. Его исчезновение совпало с завоеванием Иерусалима вавилонянами в 587 году до нашей эры.В одной притче рассказывается, как река Иордан остановила свое течение, когда священники, несущие ковчег, пересекали ее, в то время как другие истории описывают его роль в битвах, где мистическая сила ковчега помогала израильтянам. Когда реликвия была захвачена филистимлянами, присутствие ковчега вызвало эпидемии, что вынудило их вернуть его израильтянам. В некоторых преданиях даже упоминается, что смерть настигала каждого, кто прикасался к ковчегу или смотрел на него.По мнению Маккавеев, ковчег спрятал в пещере на горе Нево пророк Иеремия. Во 2-й главе книги Хасмонеям рассказывается, как Иеремия обнаружил на горе неприметную пещеру и закопал Ковчег Завета, предостерегая изгнанников не отмечать его местонахождение, пока Бог не воссоединит Свой народ и не вернет его на родину.Другая версия, которая в настоящее время получает признание, утверждает, что Ковчег Завета попал в Эфиопию и теперь находится в церкви Богоматери Марии Сионской. Согласно этому убеждению, эфиопские православные христиане перевезли его в Аксум с помощью Менелика, сына царицы Савской и царя Израиля Соломона, после падения Иерусалима в 586/587 году до нашей эры и разрушения Храма Соломона.Британцы также заявляют о владении ковчегом. Одна из теорий предполагает, что рыцари-тамплиеры, также известные как Орден рыцарей Храма Соломона, обнаружили его в Джебель-аль-Мадхбе в Петре, возможно, на библейской горе Синай. Некоторые легенды предполагают, что тамплиеры спрятали Ковчег Завета в Эфиопии, тогда как другая теория предполагает, что британский барон Ральф де Садели, известный щедрыми религиозными пожертвованиями, перевез его в свое поместье. Примечательно, что в настоящее время это место принадлежит Министерству обороны Великобритании и надежно охраняется.По сей день не существует официальной исторической теории о судьбе Ковчега, а некоторые исследователи даже ставят под сомнение его первоначальное существование.Еврейские источники предсказывают обнаружение ковчега накануне пришествия мессии "при строительстве дома или в будущих войнах".