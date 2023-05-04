



Астрономы впервые увидели, как звезда поглощает планету

Ученые впервые наблюдали за поглощением планеты умирающей звездой. Солнце также поглотит Землю примерно через пять миллиардов лет, но это событие повлечет за собой лишь “крошечное возмущение”, в сравнении с космическим взрывом, который увидели астрономы в созвездии Орла.



Исследование было опубликовано в научном журнале Nature. В статье объясняется, что когда у звезд заканчивается основной источник топлива – водород в ядрах – они начинают быстро увеличиваться в размерах – от 100 до 1 000 раз –и превращаются в красных гигантов, уничтожающих все на своем пути.



Астрономы не раз видели последствия поглощения планет и его предпосылки, но “было очень сложно получить экспериментальные доказательства этого.



"Теперь звезду “поймали с поличным”, — говорит ведущий автор исследования, астрофизик из Массачусетского технологического института Кишалай Дэ.

Прорыв в исследовании произошел в 2020 году после вспышки радиации в 12 000 световых годах от Земли у созвездия Орла, где звезда увеличила свою яркость в сто раз в неделю. Это гораздо меньше, чем бывает, когда одна звезда сталкивается с другой.



“То есть то, что слилось со звездой, должно было быть в 1 000 раз меньше любой другой звезды, которую мы видели. Тогда мы поняли: это была планета, врезавшаяся в свою звезду”, – добавил Кишалай Дэ.