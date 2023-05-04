



Астрономы обнаружили две “суперземли” вне Солнечной системы

С помощью телескопа NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) астрономы обнаружили неподалеку от Солнечной системы две “суперземли”.

Суперземля — класс планет, масса которых превышает земную, но меньше массы Нептуна.



Они вращаются вокруг красного карлика TOI-2095.



Об этом пишет Phys.org.



Ближайшая к звезде планета получила название TOI-2095 b. Она примерно на 25% больше Земли, вращается вокруг звезды за 17,66 дня, а ее равновесная температура составляет 347 кельвинов (+73,85 ℃).



Вторая планета под названием TOI-2095 c имеет радиус примерно в 1,33 радиуса Земли и вращается вокруг звезды за 28,17 дней. Равновесная температура TOI-2095 c – примерно 297 кельвинов (+23,85 ℃). По расчетам, эта планета в 7,4 раза тяжелее Земли.



Звезда TOI-2095 примерно на 56% меньше Солнца и раскалена до 3 759 кельвинов (3 485,85 ℃). Ее возраст оценивают по меньшей мере в один миллиард лет.



Аппарат TESS исследует около 200 тысяч самых ярких звезд вблизи Солнца, чтобы найти транзитные экзопланеты. В январе он нашел скалистую планету TOI 700e , которая лишь на 5% меньше Земли.



