



Астероид “Убийца планет” спрятался в солнечном свете

Согласно исследованию, недавно опубликованному в The Astronomical Journal, недавно поблизости с нашей планетой были замечены три астероида , скрывающихся в ярком солнечном свете. Один из них является крупнейшим потенциально опасным астероидом PHA, обнаруженным за последние 8 лет.



Рассматриваемое небесное тело, получившее название “2022 AP7”, было впервые обнаружено в январе 2022 года и определено как околоземной астероид типа “Аполлон”. Его размер более 1 километра, и, скорее всего, попадет в топ крупнейших известных PHA.



Согласно недавней статье CNN, ему дали прозвище “Убийца планет”, потому что его потенциальное воздействие на Землю может привести к катастрофе, которую наша планета не видела миллионы лет. Астероид не должен столкнуться с Землей, но ожидается, что он пролетит очень близко.



Такой большой объект, который должен пройти очень близко от Земли, обычно определяют раньше, однако, близость к солнцу скрывала его от глаз. “Таким образом, – объясняют авторы исследования, – открытие “2022 AP7” является примером того, как большой телескоп, наблюдающий за Солнцем в сумерках, может находить крупные околоземные объекты, которые не удается эффективно обнаружить в большинстве современных обзоров ОСЗ”.