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Аpple изменит правила оплаты сервисов музыки
06.04.2024 08:01 Алина Груднева

Аpple изменит правила оплаты сервисов музыки


 Apple решила изменить правила оплаты сервисов передачи потоковой музыки.

По данным Reuters, об этом компания сообщила своим клиентам.

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Уточняется, что изменяются правила оплаты за пределами App Store, в Европейской экономической зоне. Ранее это можно было сделать через фирменное приложение Apple.

В Apple объявили, что разрешат разработчикам предлагать пользователям предоставлять свой адрес электронной почты для отправки им ссылки на веб-сайт для покупки цифрового музыкального контента или услуг.

Такое решение было принято после того, как компанию оштрафовали в ЕС на 1,84 млрд евро за препятствование конкуренции при выборе способов оплаты сервисов.

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