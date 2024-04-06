Аpple изменит правила оплаты сервисов музыки
Apple решила изменить правила оплаты сервисов передачи потоковой музыки.
По данным Reuters, об этом компания сообщила своим клиентам.
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Уточняется, что изменяются правила оплаты за пределами App Store, в Европейской экономической зоне. Ранее это можно было сделать через фирменное приложение Apple.
В Apple объявили, что разрешат разработчикам предлагать пользователям предоставлять свой адрес электронной почты для отправки им ссылки на веб-сайт для покупки цифрового музыкального контента или услуг.
Такое решение было принято после того, как компанию оштрафовали в ЕС на 1,84 млрд евро за препятствование конкуренции при выборе способов оплаты сервисов.