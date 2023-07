500-летние золотые монеты обнаружены в руинах немецкого монастыря

Археологи, проводившие раскопки средневекового монастыря в Германии, нашли четыре золотые монеты стоимостью в небольшое состояние. По словам ученых, они, вероятно, были спрятаны монахом во время восстания фермеров-повстанцев.



Монастырь Химмельпфортен был убежищем отшельников монахов-августинцев с 11 по 16 век. Монеты могли быть спрятаны во время битвы 1525 года, считают археологи.



“Золотые монеты имели большую ценность, а небольшое состояние, вероятно, было спрятано монахом в крайне опасной ситуации”, – объяснил руководитель проекта и археолог Феликс Бирманн из Государственного управления охраны памятников и археологии Саксонии-Анхальт.



“Вероятно, все закончилось плохо, раз монеты остались спрятанными”, – предположил он.



По словам ученых, монеты были отчеканены в разных местах и датируются 1400-ми годами. Помимо монет археологи обнаружили в библиотеке монастыря керамику, кости животных и латунные застежки для книг.



Также были обнаружены богато украшенные ткани для сидений, сделанные из свинца. Артефакты, по мнению археологов, свидетельствуют о процветающей монашеской общине, занимавшейся крупномасштабной торговлей.

500-year-old gold coins discovered in a German monastery were 'hastily hidden' during a 'dangerous situation'



