



УАФ осуждает решение УЕФА и призывает бойкотировать матчи с участием россиян

Украинская ассоциация футбола (УАФ) осуждает решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о возвращении в международные соревнования команд U-17 из РФ.



"УАФ настаивает на сохранении предыдущих решений УЕФА и ФИФА по недопущению всех российских команд к участию в международных соревнованиях под эгидой данных организаций. УАФ подтверждает, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд, и обращается к другим ассоциациям-членам УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из РФ при условии их допуска", - заявила Ассоциация.



В УАФ считают, что принятие подобных решений относительно постепенного возвращения команд из России к участию в соревнованиях в разгар военных действий, которые она ведет против Украины, является безосновательным и таким, которые одобряет российскую агрессивную политику.



"Решительно призываем УЕФА пересмотреть данное решение и оставить в силе предварительное решение о полном отстранении любых команд из РФ от участия в международных соревнованиях", - подчеркивается в заявлении.



Стоит отметить, что исполнительный комитет УЕФА принял решение вернуть в этом сезоне к участию в турнирах УЕФА российские команды, состоящие из несовершеннолетних футболистов. В связи с этим исполком обратился к администрации УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить в правах российские команды U-17 (как девушек, так и юношей) даже в том случае, если жеребьевка уже состоялась. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории РФ.