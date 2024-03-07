



Теннисистов РФ и Беларуси допустят до Олимпиады, но при одном условии

В среду, 6 марта, Международная федерация тенниса приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов до Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже, но в нейтральном статусе.



Соответствующее решение обнародовано на официальном сайте организации.



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"Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет разрешат квалифицированным спортсменам с российскими и белорусскими паспортами участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, а также в Паралимпийских играх в качестве нейтральных паралимпийских спортсменов", - сказано в заявлении.



В федерации отметили, что российские и белорусские спортсмены должны соответствовать требованиям отбора, которые изложены в правилах.

