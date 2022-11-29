Стало известно, как восстанавливается Неймар после травмы
Звездный нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар восстанавливается после травмы при помощи технологий NASA.
Об этом сообщает издание Marca.
Неймар получил травму лодыжки в матче против Сербии.
По данным издания, игроку прописали интенсивную физиотерапию с использованием компрессионного ботинка.
Он был создан по технологии NASA для уменьшения отека и мышечной усталости. Также ботинок устраняет излишнюю молочную кислоту, судороги и улучшает заживление.