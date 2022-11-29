



Стало известно, как восстанавливается Неймар после травмы

Звездный нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар восстанавливается после травмы при помощи технологий NASA.

Об этом сообщает издание Marca.

Неймар получил травму лодыжки в матче против Сербии.

По данным издания, игроку прописали интенсивную физиотерапию с использованием компрессионного ботинка.

Он был создан по технологии NASA для уменьшения отека и мышечной усталости. Также ботинок устраняет излишнюю молочную кислоту, судороги и улучшает заживление.