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Стало известно, как восстанавливается Неймар после травмы
29.11.2022 06:44 Алина Груднева

Стало известно, как восстанавливается Неймар после травмы

Звездный нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар восстанавливается после травмы при помощи технологий NASA.

 
Об этом сообщает издание Marca.
 
Неймар получил травму лодыжки в матче против Сербии.
 
По данным издания, игроку прописали интенсивную физиотерапию с использованием компрессионного ботинка.
 
Он был создан по технологии NASA для уменьшения отека и мышечной усталости. Также ботинок устраняет излишнюю молочную кислоту, судороги и улучшает заживление.

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