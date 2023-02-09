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СМИ: некроз у Романа Костомарова перебрался на руки
09.02.2023 15:10 Алина Груднева

СМИ: некроз у Романа Костомарова перебрался на руки

Состояние российского фигуриста и олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который пережил тяжелую операцию, остается тяжелым.

По данным российского "Пятого канала", у спортсмена прогрессирует теперь некроз верхних конечностей.

"Утром был осмотр. Костомаров в сознании, на руках пальцы наблюдают. Скажем так, пожать руку он не может. Но там не такой выраженный некроз", — сообщает источники.

Напомним, что пару дней назад Костомарову ампутировали обе стопы, так как хирургам не удалось зачистить омертвевшие в результате гангрены ткани.

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