



СМИ: некроз у Романа Костомарова перебрался на руки

Состояние российского фигуриста и олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который пережил тяжелую операцию, остается тяжелым.



По данным российского "Пятого канала", у спортсмена прогрессирует теперь некроз верхних конечностей.



"Утром был осмотр. Костомаров в сознании, на руках пальцы наблюдают. Скажем так, пожать руку он не может. Но там не такой выраженный некроз", — сообщает источники.



Напомним, что пару дней назад Костомарову ампутировали обе стопы, так как хирургам не удалось зачистить омертвевшие в результате гангрены ткани.